Del Genio: "Deluso da Conte sul rigore. All'improvviso è diventato riflessivo?"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio commentando quello che è il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra e parlando del contatto Bremer-Hojlund di domenica contro la Juventus: "Il dossier si può presentare quando gli episodi arbitrali sono tanti. Che noi lo auspichiamo serve a poco, a niente. Lo deve fare il Napoli. Io sono un po' deluso da tifoso dal club e da Conte. Perché domenica ha mantenuto l'aplomb?
Qual è il suo istinto su un episodio chiaro come quello dello Stadium? Eppure è lo stesso allenatore di Inter-Napoli quando comunque non era successo nulla e il rigore all'Inter c'era e si poteva dare. Quindi mi volete dire che Conte ora è riflessivo? Io ho visto reazioni dove di riflessivo non c'è mai stato nulla. Io spero solo che il club possa parlare nella maniera giusta e corretta chiedendo il Var a chiamata. Bisogna fare la battaglia perché così domenica Mariani lo avremmo mandato al monitor".
