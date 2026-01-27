D’Alessandro: “Spalletti ha perso un’occasione per tacere! Il miglior comandante ce l’ha il Napoli”

Il giornalista di Radio Crc Massimo D’Alessandro ha parlato nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “Luciano Spalletti ha perso un’occasione per tacere, non gli è riuscita la comunicazione e chissà. Il miglior comandante ce l’ha il Napoli ed è Antonio Conte, la squadra ha una media di 5 assenti a gara per partita. E’ un momento difficilissimo ma restiamo fiduciosi”.

Su Juve-Napoli: “Risultato bugiardo, fino al 78’ non c’erano affatto tre gol di distanza ed anzi sul risultato ha inciso poi l’errore arbitrale per il fallo su Bremer ed Hojlund”.

Sul Var: “C’era Doveri che è il miglior arbitro italiano, ha espulso Conte a Milano e poi vedi che non avvisa l’arbitro per la chiamata, poi dite di non pensare pensare alla malafede”.

Su Napoli-Chelsea: “Il Chelsea farà la partita e punterà a vincere, non giocherà per difendere e verrà a Napoli a fare la partita e questa paradossalmente può essere una buona notizia”.

Sul mercato: “Questo mercato è uno dei più difficili della storia del Napoli, con il mercato a saldo zero. Cambiaghi piace ma il Bologna giustamente non vuole cederlo”.