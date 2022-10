Cassano su Kvara: “Tutti i top club faranno carte false per prenderlo già da ora”

Intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch, Antonio Cassano ha così commentato il successo del Napoli contro il Bologna

Intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch, Antonio Cassano ha così commentato il successo del Napoli contro il Bologna: “Il vero leader del Napoli è Spalletti, col Bologna l’ha vinta soprattutto lui. Il Napoli singolarmente gioca bene, ma come squadra ancora meglio. È una squadra con mille alternative. Osimhen titolare? Io non sono tanto d’accordo. Raspadori ha fatto una buonissima partita, ha raccordato bene e il Napoli gioca molto bene con lui. Osimhen è migliorato, ma fa ancora fatica a raccordare.

Kvaratskhelia? Io non so più che aggettivo usare, mi stupisce sempre di più. Col Bologna ha fatto una partita meravigliosa a livello offensivo, ma fa anche la fase difensiva. Non so l'aggettivo giusto da usare, ma ditemi quale allenatore ha fatto crescere in soli 2-3 mesi un mezzo sconosciuto come lui. È arrivato in Italia e sta abbagliando tutti, fa cose meravigliose. Ha dei margini di miglioramento impressionanti. Penso che tutte le squadre più importanti al mondo faranno carte false per trattare col suo procuratore per prenderlo già da ora. Nell’arco di 2-3 anni diventerà qualcosa di stratosferico”.