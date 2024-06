Cassano: "Tra i peggiori di questa Serie A metto Di Lorenzo, Anguissa e Rrahmani"

Antonio Cassano, ex calciatore, ai microfoni di Goalden Point ha stilato la Flop 11 della Serie A 2023/24, in cui ha inserito diversi giocatori del Napoli

Antonio Cassano, ex calciatore, ai microfoni di Goalden Point ha stilato la Flop 11 della Serie A 2023/24, in cui ha inserito diversi giocatori del Napoli: "Io a destra metto Di Lorenzo, poi Rui Patricio e Alex Sandro a sinistra. Centrali secondo me ha perso anche il polso Milenkovic, un altro dei difensori centrali flop Rrahmani, perché l'anno scorso ha fatto benissimo, quest'anno ha fatto malissimo.

Con Locatelli sono d'accordissimo, Anguissa ha fatto malissimo quest'anno. Attaccanti? Leao flop in generale, però quest'anno è stato flop perché è stato cinque mesi e mezzo senza fare un gol, è convinto di essere forte... Le ultime partite ha anche perso il posto, fischiato, l'allenatore l'ha parcheggiato. È flop sì. Per me è flop in avanti anche Lukaku. Immobile quest'anno ha fatto malissimo: ha fatto 7-8 gol e ha perso anche il posto. A destra secondo me non ha fatto bene Nico Gonzalez quest'anno, che a me piace tanto. Allenatore? Allegri-Mourinho".