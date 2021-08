Cauet: “Anguissa colma una lacuna. Può giocare ovunque a centrocampo. Su Ounas…”

Benoit Cauet, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Anguissa è un calciatore utile per il Napoli, va a rinforzare un reparto in cui c’era una lacuna. Sa imporre la sua fisicità e sa giocare il pallone. Può giocare ovunque a centrocampo. Ounas ha qualità, ma ha bisogna di fiducia. Negli ultimi mesi è cresciuto e con Spalletti può ancora migliorare ed essere ancora più determinante”.