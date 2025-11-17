Causio: "Lucca è bravo, ma fa fatica perché a Napoli pressioni diverse da Udine"

Franco Causio, ex calciatore e dirigente, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Atta sarebbe un bel colpo, ma giocare a Napoli sarebbe un altro conto rispetto ad oggi che gioca all'Udinese. E c'è un caso recentissimo che lo dimostra. Lucca, ad esempio, è un buon giocatore ma a Napoli sta faticando. Perché? Perché a Napoli ci sono delle pressioni diverse rispetto all'Udinese".