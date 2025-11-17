Giordano sicuro: "Lo Scudetto non lo vincerà il Napoli o l'Inter. Ecco il mio pronostico..."

L'ex attaccante Bruno Giordano nel corso del programma "Dribbling" su Rai 2 ha parlato della situazione in casa del Napoli di Antonio Conte: "Per chi è rimasto a Napoli, che poi sono i non-titolari visto che gli altri sono andati in giro per il mondo, è anomala come situazione. Forse aveva bisogno di staccare anche lui. Ha iniziato la stagione con il piede sull'acceleratore dal primo giorno, forse questo stacco può far capire a chi è rimasto: 'Forse ce l'ha proprio con noi? Che siamo i nuovi acquisti e non stiamo rendendo?' Forse si aspettava qualcosa in più dai nuovi acquisti, per stimolare una concorrenza interna. A parte De Bruyne, che è stato l'unico ad essersi preso subito il posto".

A TMW ha poi aggiunto: "Se sono in uscita Lang e Neres, vuol dire che il Napoli non giocherà più con il 4-3-3. Scudetto? Dall'inizio della stagione ho sempre detto che se lo Scudetto non lo vincerà il Napoli, lo farà il Milan. L'Inter? La vedo come una squadra che può andare avanti in Champions e quello porta via tante energie".