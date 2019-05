Causio sponsorizza De Paul: "Può essere anche il sostituto di Allan"

Franco Causio, ex calciatore e commentatore sportivo meglio noto come Il Barone, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ove ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad uno dei profili individuati alla SSC Napoli: "De Paul è un giocatore che in questa stagione è cresciuto ed è migliorato tantissimo. E' stato eccelso nella prima parte del campionato, perdendosi un po' nel girone di ritorno ma distinguendosi comunque. E' un signor giocatore, che impegnandosi può fare la mezza ala e addirittura può sostituire Allan avendo molta più tecnica e inventiva del brasiliano".