Ceccarini approva la cessione di Osimhen al Galatasaray: "Ottima operazione per tutti"

Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb.com, nel suo editoriale per il portale si è soffermato anche sulla cessione di Victor Osimhen al Galatasaray: "Il mercato in Italia si è ormai chiuso da 10 giorni ma l’apertura in altri campionati ci ha permesso di vivere altri giorni interessanti. Il trasferimento di Osimhen al Galatasaray è stata un’ottima operazione in extremis, che alla fine ha accontentato tutti. L’attaccante nigeriano avrà la possibilità di rilanciarsi alla grande in un club così importante. La società turca ha preso un giocatore così forte senza doverlo acquistare pagando solo l’ingaggio.

Il Napoli a fine stagione avrà la possibilità di valutare una cessione a titolo definitivo dopo un campionato in cui Osimhen è destinato ad essere grande protagonista. L’opzione di rinnovo fino al 2027 a favore della società azzurra in questa ottica è un’ulteriore tutela. Insomma un finale che forse nessuno si aspettava più viste tutte le difficoltà degli ultimi 3 mesi. Anche Conte potrà lavorare più tranquillo, pur sapendo che questa non sarà una stagione facile, in cui le pressioni non mancheranno. Il Napoli è l’unica big a non avere impegni di Coppa e proprio per questo dovrà dare tutto in campionato".