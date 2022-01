Ceccarini: "Dopo Tuanzebe si proverà a prendere un terzino, ma ad una condizione"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Nelle prossime ore Tuanzebe sarà in Italia per le visite mediche. C'è l'accordo con il Manchester United, dunque sarà lui il difensore centrale che sostituirà Manolas. Bisognerà vedere poi i tempi d'ambientamento. Il Napoli doveva reagire immediatamente dopo l'addio di Manolas, occorreva velocità nell'operazione e c'è stata. Da qui alla fine del mercato potrebbe succedere qualcosa per il terzino sinistro, ma ci sono pochi margini di movimento e dunque si attende un'occasione".