Ceccarini: "Vi svelo la richiesta del Torino per Buongiorno, sarebbe un colpaccio"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno ed Hermoso entrambi al Napoli? Sarebbero due grandi colpi, il Napoli ci sta lavorando sodo. La richiesta del Torino è di 45 mln, la strada non è semplicissima. Se il Napoli chiudesse Hermoso a parametro zero sarebbe un colpo enorme”.