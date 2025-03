Cecchi Gori: "Lo Scudetto me l'hanno rubato, mi accontento dei tre Oscar vinti"

vedi letture

L'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato al programma “La volta buona” su Rai Uno. Queste le sue parole della sua carriera, divisa tra cinema e calcio: "L'Oscar l'ho vinto tre volte ma lo scudetto me l'hanno rubato. Il cinema è la mia vita, ma in questo momento parlo da tifoso. Perso lo scudetto, non per colpa nostra, mi accontento se così si può dire degli Oscar".

Il riferimento è probabilmente all'annata 1998-99: anche in interviste passate l'ex patron viola si era riferito con rammarico a quella stagione. "Eravamo comodamente in testa poi Edumundo tornò in Brasile, Batistuta si fece male e ci si è messo anche qualche arbitraggio discutibile", disse in una intervista di qualche anno fa.

Il 1999 vide il Milan conquistare il suo sedicesimo scudetto. La lotta per il titolo fu intensa, con Lazio e Fiorentina protagoniste nella prima parte della stagione, ma il Milan emerse nella seconda metà, assicurandosi il campionato. In fondo alla classifica, Empoli, Vicenza, Salernitana e Sampdoria retrocessero in Serie B. Márcio Amoroso dell'Udinese si laureò capocannoniere con 22 reti. La Roma vantò il miglior attacco con 69 gol, mentre la Lazio registrò la difesa più solida, subendo solo 31 reti.