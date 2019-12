Cesarano: "Con Gattuso è cambiato qualcosa. Ora bisogna rinascere"

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di quanto sta accadendo in casa Napoli: "Con l’avvento di Gattuso è cambiato qualcosa in casa Napoli. Si è aperto un dialogo, la squadra ha sbagliato ed ha voglia di chiedere scusa, ma non a parole, con i fatti. In questo momento la squadra si sente in debito anche con i tifosi, vorrebbe cercare una conciliazione attraverso i risultati".

IL NAPOLI DEVE RINASCERE - "Il Napoli deve rinascere, viene da brutte cadute morali e di risultati. Poi anche il calendario è micidiale e gli infortuni spingono Gattuso a soprassedere a decisioni tattiche e schierare chi è pronto mentalmente e fisicamente".

BASTA SCIVOLONI - "Sono sicuro che con il Sassuolo il Napoli farà bene, farà anche risultato. Non si può permettere altri scivoloni. Deve avere la necessaria razionalità nel processo di risposta, è un procedimento graduale".