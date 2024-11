Cesarano: “Lukaku non è quello che stiamo vedendo, diamogli tempo!”

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l’editorialista Rino Cesarano: “Ranieri alla Roma? L’ho visto giocare! Grandissimo giocatore che studiava già per diventare allenatore. Un uomo da spogliatoio. Il Napoli deve fare molta attenzione, Ranieri è uno stratega anche se gli azzurri non devono temere la Roma.

La squadra di Antonio Conte può solo crescere dopo una stagione disastrosa anche se non è ancora una squadra su cui fare pieno affidamento. Gli azzurri hanno già dato piene garanzie dal punto di vista tecnico soprattutto sul piano difensivo, dove Conte ha concentrato la prima parte del suo lavoro, adesso si occuperà delle altre fasi tecniche.

Buongiorno è stato un grandissimo acquisto da parte del Napoli. È costato 35 milioni ma li vale tutti. Conte lo ha messo subito a frutto ed è stata la prima pietra miliare su cui fondare la ricostruzione della squadra. Se si ferma Buongiorno è un problema, ma lui non si fermerà mai! Spalletti non lo ha impiegato subito, ma ha aspettato. Credo, però, che potrà arrivare anche un altro centrale difensivo alla corte di De Laurentiis.

Sono curioso di vedere Lukaku in campo questa sera in occasione del match tra Belgio-Italia. Sono convinto che Lukaku tornerà alla sua condizione ottimale. Lo staff di Conte può riportare il belga alla sua condizione migliore. Dal mio punto di vista c’è un fatto fisico che lo condiziona. Bisogna avvicinare qualcuno e trovargli un partner offensivo. Ha margini di crescita importanti, in percentuale del 30% o del 40%. Non è quello che stiamo vedendo adesso. Diamogli tempo!

Dichiarazioni Conte post-partita? Non c’entra solo il rigore. Conte si intende di queste cose e ha trovato la sponda su De Laurentiis. Ha esagerato un po’, ma voleva mandare un messaggio chiaro sul VAR.

Var? Si devono mettere d’accordo sul regolamento. La direzione di Mariani non è stata del tutto negativa. Il Napoli merita rispetto. La classe arbitrale stessa ha detto che il rigore è al di sotto della soglia. Rocchi aveva ribadito a inizio campionato di evitare questi rigorini. Conte ha ragione!”.