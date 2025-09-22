Cesari dà ragione a Tudor: "Rigore non c'era e Orban su Gatti era da rosso"

Graziano Cesari, ex arbitro e attualmente opinionista Mediaset, ha contestato i rigori assegnati nell'ultimo week end al Verona contro la Juventus: "Rapuano è piazzatissimo e fa continuare l'azione. Poi ci si ferma e lo mandano all'on field review. Nelsson si alza verso il pallone e cerca di colpire, il pallone dopo è inaspettato per i difensori della Juventus, i due giocatori abbassano la testa e non fanno movimenti del braccio verso il pallone, il movimento è congruo.

Non sono assolutamente d'accordo con la decisione. Si è parlato tanto di rigorini, Rocchi si è arrabbiato in questo senso dicendo "il calcio di rigore è una cosa seria". Ecco, questa non è una cosa seria".

Lo scontro Orban-Gatti costato il giallo all'attaccante del Verona?

"Orban lo punta, Gatti se ne accorge e si protegge. Il giallo non può bastare, deve essere rosso".