Chelsea, Casadei: "Voci di mercato sul Napoli? Dopo aver parlato con Maresca ho deciso"

vedi letture

"Sono rimasto qui senza valutare possibili prestiti".

Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport: “Le voci su Napoli, Milan e Juventus? Ho parlato con Maresca e ho deciso che restare sarebbe stata al 100% la soluzione migliore.

Sono rimasto qui senza valutare possibili prestiti. Né al momento lo penso per il prossimo mercato invernale. Non potrei essere più orgoglioso di giocare per il Chelsea. Lo spirito di competizione è stato proprio uno dei motivi per cui ho deciso di non andar via".