Chi è Baridò? Da Torino: "Un po' Dybala, un po' Soulé, hype quando arrivò alla Juve"

Nicolò Corradino, giornalista di JuventusNews24, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale: "Francisco Baridò è un giocatore forte. Trequartista argentino arrivato alla Juve dal Boca Juniors dopo aveva fatto vedere belle giocate. Ha molto talento. Poi c'è l'altra faccia della medaglia. Da quando è arrivato, sarà per il fatto che è argentino, trequartista, che ricordava un po' Dybala, un po' Soulé, c'è stato un po' di hype. Si attendeva tanto. Con l'Under 17 ha fatto bene. Non ha mai fatto presenze con la Primavera. Ha segnato tanti gol, assist e buone partite. Va a rinforzare molto la Primavera del Napoli e in prospettiva sarà interessante. Sperando ci sarà meno clamore e che possa crescere in pace, considerando che è solo un 2008.

Sarà un lavoro difficile per Tudor come posizionare i tanti giocatori arrivati nella fase offensiva. Avranno un peso economico importante, penso a Vlahovic che ha l'ingaggio più alto della Serie A. Ma con le tante competizioni da giocare, possono variare molto. C'è tanta curiosità, magari ci sarà un cambio di modulo. La Juventus ha provato fino alla fine a prendere un terzino, facendo un tentativo con Clauss. Questo testimonia che con la partenza di Savona serviva. Ma per com'erano le premesse, gli arrivi di Openda e Zhegrova hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. La squadra credo sia completa per giocare tutte le competizioni.

Baridò ha margini di crescita esponenziale. Se trova un ambiente in cui maturare con calma e tempo, a differenza di quello della Juventus, potrebbe crescere e puntare in alto. Stiamo parlando di un 2008. Ci vuole un po' di calma, al Napoli in prima squadra per integrarsi ci vuole un po' più di tempo, ma i margini di crescita ci sono.

La Juve credo che possa giocarsela su tutti i fronti. E' un po' troppo presto per parlare di scudetto, le vere squadre non si sono ancora viste. Ma ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, in campionato e in Europa. L'acquisto più importante è il rientro di Bremer. Vlahovic è un giocatore che a bilancio pesa tantissimo, per quanto si possa parlare di rinnovo o no, a Tudor piace. E' impossibile che uno come lui, per le condizioni che si sono create, non giochi. Anche a partita in corso può dire la sua. Sarebbe stato un peccato quello di avvantaggiare una diretta concorrente con un attaccante che per quanto possa aver fatto fatica, segna. Ed è ciò che deve fare. Bisogna guardarsi attorno, alla fine non mi sembra che il Milan con Gimenez stia andando meglio, oppure la Roma con Dovbyk. In poche parti ci sono attaccanti confermati e ben voluti. Io penso che Vlahovic i gol li farà lo stesso.

Miretti può essere un ricambio importante a centrocampo. Mi sembrava strana la scelta di favorire una diretta concorrente come il Napoli con la cessione di un ragazzo che ha fatto vedere di esserci. Quando era salito in prima squadra mancavano delle prestazioni. Ma col passare degli anni può ovviamente non avere lo spazio da titolare inamovibile, però può essere importante con le varie competizioni da giocare".