Insigne si confessa: "Ero vicinissimo al ritorno al Napoli, il mio cuore volava"

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Lorenzo Insigne rompe il silenzio: l'ex capitano del Napoli svela di essere stato vicinissimo al ritorno in azzurro e racconta le emozioni del ritorno in B.

Insigne e il ritorno al Napoli sfumato: "Ero vicinissimo, il mio cuore volava in quei giorni"

Lorenzo Insigne lo ammette senza mezzi termini: il ritorno al Napoli è stato a un passo dalla realtà. Intervistato da Sky Calcio Unplugged, l'ex capitano partenopeo ha rivelato di essere stato contattato dal club azzurro a soli dieci-quindici giorni dalla chiusura del mercato. «Non vi dico come andava il mio cuore in quei giorni», ha confessato con emozione. Alla fine il Napoli ha optato per un profilo più pronto nell'immediato, e Insigne ha accettato la decisione con la serenità di chi conosce il proprio valore: «Sapevo sarebbe arrivata un'opportunità», ha dichiarato, dimostrando la maturità di un professionista che non si abbatte di fronte alle porte chiuse. Di seguito le sue dichiarazioni:

Le dichiarazioni di Lorenzo Insigne a Sky Sport

"Sono stato vicino al ritorno a Napoli, non l'ho mai nascosto. Sono stato contattato a quindici giorni dalla chiusura del mercato. Non vi dico il mio cuore come andava in quei giorni. Alla fine hanno scelto di prendere un giocatore più pronto. Io sono sempre rimasto sereno, perché conosco le mie qualità e sapevo che un'opportunità sarebbe arrivata. Sono tornato in Serie B è vero, però nella mia vita ho fatto tanti sacrifici, e ho sempre ringraziato il presidente, Verratti, Sebastiani, Foggia che mi hanno permesso di rimettermi in gioco. Il mio obiettivo adesso è quello di riuscire a salvare il Pescara, il futuro si vedrà".