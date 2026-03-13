Auriemma: "Ora il miglior De Bruyne! A inizio anno era stanco dalla preparazione"

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Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', tra i vari temi ha parlato del rientro di Kevin De Bruyne. Di seguito le sue dichiarazioni: "Oggi il Napoli si trova in una condizione migliore rispetto a tutti, perché ha comunque cinque punti di vantaggio sul quinto posto e perché ha un organico che si avvia ad essere al completo. De Bruyne evidentemente un po' si è riposato dalle fatiche accumulate nel corso dei ritiri pre-campionato, ha subìto questo intervento che gli ha fatto bene, ha avuto la rieducazione, si è allenato come faceva prima al City e non quest'anno al Napoli - perché va detto che De Bruyne non era abituato a quel tipo di preparazione - e adesso io vedo un calciatore innanzitutto nuovamente in forma.

Non voglio dire che ha perso peso, però lo vedo in forma, e poi è scattante. Il De Bruyne che ho visto contro il Torino non l'avevo mai visto quest'anno nel Napoli: mai così bene, mai così reattivo. Quello di prima era un calciatore appesantito dall'età e dalla stanchezza, che girovagava in campo in cerca di una posizione. Adesso invece si propone, scatta, lancia la palla al compagno meglio piazzato, fa il sottopunta dell'attaccante centrale... cioè, oggi possiamo dire di poter vedere il miglior De Bruyne come mai quest'anno si era visto nelle prime 11 partite di campionato, quando Antonio Conte purtroppo si ostinò a giocare con i quattro centrocampisti, a discapito di ognuno di loro e anche del Napoli".