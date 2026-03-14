Il ritorno di De Bruyne, Bordocampista Dazn: "E' più in forma oggi che in estate!"

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Il giornalista e bordocampista di DAZN, Alessio De Giuseppe, è intervenuto su Televomero, parlando di diversi temi, da De Bruyne a McTominay.

Alessio De Giuseppe, giornalista e bordocampista di DAZN, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

Su McTominay

“McTominay parla tantissimo con i compagni in campo. Lo ha fatto anche nel riscaldamento insieme a Di Lorenzo quando è girata quella foto in cui è stato elogiato in tutto il mondo per il suo stile d’abbigliamento. All’estero si dice anche che il suo arrivo al Napoli lo abbia abbellito".

Su De Bruyne?

"Persone a lui vicine mi hanno detto che sta meglio oggi, rispetto a quando è arrivato a Dimaro la scorsa estate. E il suo processo di reinserimento negli schemi e nelle ripetute è stato naturale. Tutti se lo aspettavano più macchinoso, invece non è stato così. In un’azione dove spazza il pallone col Torino alzando il flessore lì ho capito che stava veramente bene".

Sulla vittoria con il Sassuolo

"Quest’anno la partita che più mi ha colpito del Napoli è stata la vittoria contro il Sassuolo. Il Napoli vinse praticamente stremato, c’era un senso di disperazione sportiva. Continuavano ad arrivare infortuni uno dopo l’altro, Stellini e gli altri si guardavano intorno e si chiedevano come fosse possibile. Quella è la prova della resilienza del gruppo Napoli. Mentre nella prima giornata, sempre contro il Sassuolo, mi ha sorpreso lo strapotere tecnico che mi fece pensare a una stagione diversa rispetto a come poi è andata".

Le parole di Kvaratskhelia?

"Ho avuto modo di conoscerlo, più di una volta gli ho detto di aprirsi un po’ di più. Lui non è mai riuscito a vedere il centro di Napoli, ma non mostrava così tanto interesse nel farlo, nemmeno la notte. Detto questo, continua ad avere grande riconoscenza per ciò che ha fatto”.