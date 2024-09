Chiariello: "20mln lordi all'anno per Conte, così ADL ha comprato la mentalità vincente"

Nel corso di Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello nel suo editoriale ha parlato dell'importanza di Antonio Conte: "La mentalità vincente chi ce l'ha? Chi vince. Il Man City prima degli sceicchi che cos'era, era il Torino rispetto alla Juventus. L'Everton rispetto al Liverpool, la parte povera della città, non vinceva scudetti da anni '40, una storia inesistente. Il City poi con i soldi e chissà quante ne hanno fatte, hanno 125 capi d'imputazioni, ha accumulato più Scudetti di loro, sempre nelle fasi finali della Champions e una vittoria, ed ora hanno la mentalità vincente per eccellenza con l'allenatore più importante. La storia l'hanno creata con i denari. La mentalità la crei mettendo denari, vincendo. La compri al mercato, sì, si compra un bene immateriale.

Compri giocatori con mentalità vincente, che sanno cosa significa, li prendi dai grandi club o allenatori che sanno come si vince. Spalletti non ce l'aveva, chiuse terzo un campionato che poteva vincere, ottimo campionato per carità, ma non aveva mentalità vincente come i suoi ragazzi. Conte ha vinto 5 Scudetti con squadre partite sotto zero o rifondate e ricostruite, sa cosa significa vincere e come si trasferisce la mentalità. Avete visto col Palermo, sul 3-0 ancora cattiveria, palle rubate, chi entra bacia la maglia, chi non gioca mai fa doppietta e dice che conta la squadra. Non esiste più l'io, ha fatto una rivoluzione in due mesi. ADL è intelligente, capisce i suoi errori, ha messo 20mln lordi per Conte quest'anno, il prossimo e tra due per la mentalità vincente. "Ci siamo juventinizzati", urlava qualcuno, ma ringrazia Dio, forse vinci qualcosa".