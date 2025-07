Grassia: “Allegri ha dimostrato di fare tanta strada in Europa, a differenza di Conte”

Il Milan riparte da Massimiliano Allegri, tecnico d'esperienza che può dare allo spogliatoio rossonero quell'ordine che è mancato nella passata stagione. Del mister toscano e dell'impatto che può avere ha parlato il noto giornalista Filippo Grassia, in un'intervista a MilanNews.it: "Può essere un valore aggiunto per due motivi: anzitutto perché è un allenatore che ha vinto tanto in Italia e ha dimostrato di saper fare tanta strada in Europa, a differenza ad esempio di Antonio Conte.

E poi perché Allegri ha voglia di dimostrare soprattutto all'ambiente juventino di essere un allenatore vincente. Diciamo che per quanto bravo, Allegri non scende in campo. Tocca quindi ai giocatori fare la differenza. E se la rosa andasse bene così com'è non si starebbero cedendo tutti questi giocatori".