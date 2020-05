Chiariello: "ADL ha idee chiarissime, non si è mai parlato di stipendi tranne una volta"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Se c'è un Presidente con le idee chiare è De Laurentiis e sta facendo meno di tutti proprio per questo. Un imprenditore, in burrasca, sospende il giudizio e aspetta, non si butta a capofitto. Il Napoli è una delle pochissime squadre che non ha mai parlato di stipendi, tranne per una telefonata tra Insigne e De Laurentiis. Il Napoli ha un problema: oltre che di stipendi, si parlerà anche di multe ed eventuali cause, nodi che arriveranno al pettine. I rinnovi di Mertens e Zielinski fanno si che ci sia uno squarcio di luce su questa vicenda. Se c'è schiarita per loro, ci sarà per tutti".