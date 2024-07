Chiariello: “Al Napoli non serve Hermoso, punto e basta! Questa tragedia social deve finire”

vedi letture

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione In Ritiro Con Te, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione In Ritiro Con Te, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno: “Mi dissocio dal mondo Napoli-Twitter, la community social più perniciosa del mondo. Oggi si legge, con il comunicato del club che annuncia che Hermoso non arriva al Napoli, che Conte non è più buono, che tutto è sbagliato e che forse si lotta per la salvezza. Fatevi una scorsa e leggerete questo.

Funziona così: arriva un nome, viene accostato ai top club e immediatamente assurge a fuoriclasse assoluto del quale non si può fare a meno. Questa stessa cosa successe con Emerson Palmieri, che aveva fatto un paio di buone partite in Nazionale sulla fascia insieme ad Insigne. Il Napoli aveva Ghoulam infortunato e Mario Rui titolare e tutti iniziarono a scrivere che se il Napoli avesse comprato Emerson Palmieri avremmo vinto lo scudetto. Sembrava il punto di non ritorno di ogni ragionamento. Il mancato acquisto di Emerson Palmieri fu visto come il segnale di chi non vuole mai vincere. Emerson non ha mai giocato titolare in nessun top club: al Chelsea faceva la riserva e in Nazionale vinse l’Europeo solo perché Spinazzola era infortunato. Un giocatore mediocre, ma noi ci eravamo convinti che Mario Rui fosse scarso e Emerson Palmieri fosse un fenomeno.

Questo crea il mostro dei social. Ora questo Hermoso, di 29 anni, è stato lasciato in scadenza dall’Atletico Madrid. Ma se era un fenomeno, il club spagnolo lo lasciava scadere? Questa fila di acquirenti per Hermoso non c’è. È libero da un sacco di mesi, ma nessuno se lo prende. Io non voglio sminuirlo, è sicuramente un calciatore degno di nota, ma va verso i 30 anni e vuole 4 milioni di euro netti di stipendio, che nel Napoli sono da top player. È un top? E poi l’altra domanda da fare è: perché non glieli dà nessuno questi soldi? Forse perché è una richiesta troppo alta, nemmeno gli arabi lo vogliono. Ora pare che il Napoli con Hermoso lotta con lo scudetto e senza per la salvezza.

Lasciamo fare a Conte il proprio lavoro: se il tecnico ritiene che Hermoso sia utile alla causa, farà di tutto per essere accontentato e De Laurentiis lo accontenterà, compatibilmente ai limiti strutturali del Napoli. Noi ad oggi non abbiamo bisogno di vendere per comprare e lo abbiamo dimostrato, a differenza di altri club. Ma buttiamo i soldi dalla finestra.

Queste bolle social creano danni al Napoli. Il Napoli è costretto a fare un comunicato, perché non ne può più di sentire cose che diventano degli tsunami che creano problemi alla squadra. Ragazzi, fate i tifosi. C’è Conte, c’è Manna, c’è Oriali, c’è De Laurentiis, c’è uno staff dirigenziale di primo ordine. Sapranno cosa fare? Aspettiamo di vedere come verrà composta la squadra e poi la giudicheremo, bene o male.

Il calcio è bello per questo, perché è il campo l’ultimo giudice. Adesso il Napoli non ha bisogno di Hermoso, punto e basta. Andiamo a capo e lasciamo lavorare. Questa tragedia umana, come se il Napoli dovesse salvarsi, ve la rispedisco al mittente”.