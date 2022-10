Chiariello: “Almeno 3 squadre abbordabili se si vince il girone. Che sia la volta buona di andare ai quarti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Si è concluso il turno di Champions, ora spazio ad Europa e Conference League. Ciò che ci interessa valutare, da una visione napolicentrica, è se quest’anno il Napoli non vuol rinunciare a nulla come all’epoca di Sarri che decise di privilegiare il campionato sin dalla partita contro lo Shakhtar. Ora no. Il Napoli ha una rosa molto più ampia, giocatori doppi per ogni ruolo e sarebbe delittuoso lasciare qualcosa per strada. Per fare la storia e arrivare ai quarti occorre passare il girone e attualmente il Napoli è primo con 3 punti in più e con 11 gol di vantaggio sul Liverpool. A quel punto, nel girone B c’è un allarme rosso: l’Atletico Madrid sta facendo tanta fatica, in coda al gruppo, vale a dire che se dovesse arrivare seconda nel girone farebbe tanta paura, a questo punto vada fuori o vinca il girone. Si tifa contro il Cholo. Nel girone C facciamo il tifo sfegatato per l’Inter che butta fuori il Barcellona, altrimenti potrebbe capitare come seconda, mentre il Tottenham deve vincere il girone. Nel girone D il Salisburgo non può spaventare. Inoltre, tra Celtic, Shakhtar o Celtic possono essere tutti alla nostra portata. Nel girone del Manchester City c’è una seconda pericolosa: il Borussia Dortmund. Mi dispiace per la Juventus, ma noi tifiamo Benfica perché se i ragazzi di Allegri dovessero arrivare secondi per noi si restringerebbe il campo della pesca e non ci converrebbe. Vincendo il nostro girone, ci sarebbero almeno 3 squadre abbordabili, che sia la volta buona di arrivare ai quarti".