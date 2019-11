Chiariello: "Ancelotti è intoccabile? Ma se il Napoli gioca male di chi è la colpa?"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello con il suo EditoNuovo: "Oggi si riprende il tema di Cristiano Ronaldo. Abbiamo scoperto che se un calciatore percepisce uno stipendio di oltre 30 milioni allora è legibus solutus, cioè estraneo all’essere sottoposto alla legge. Noi a Napoli ne sappiamo qualcosa, Maradona viveva di notte e non era soggetto alla legge, avendo un demone interiore. Cristiano Ronaldo non verrà punito, per non aprire una crepa nella Juve: davanti i soldi vale il principio dell’utilitarismo. E a Napoli anche Carlo Ancelotti è intoccabile? In virtù di quel grande palmares? Ma se il Napoli gioca male di chi è la colpa? Ah, c’è il curriculum. E chi ha il curriculum è legibus solutus".