Chiariello bacchetta: "Bene l'Atalanta in Youth League, mica come il Napoli..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo con il quale si è soffermato sul percorso dell'Atalanta in Champions League: “Oggi non posso che magnificare in tutte le forme e salse possibili, la grandissima impresa dell'Atalanta che ha fatto qualcosa che nella storia del calcio italiano non ha precedenti. Il grande Antonio Conte, buca l'ennesima impresa europea, Gasperini con i suoi assoltatori è andato a vincere sul campo dello Shaktar per 3-0 e questa vilta il City, ha fatto il Manchester City. L'Atalanta è l'unica nella storia della Champions che con un punto, in quattro partite, è riuscita a passare agli ottavi. In Youth League, l'Atalanta si è qualificata, mica come il Napoli che prende 7 gol a partita? L'Atalanta ha un progetto societario all'avanguardia. Quando si vuol far bene e si ha la competenza, l'Atalanta è la controprova che si può fare".