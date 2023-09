Chiariello: "Basta sfascisti, molti non vedono l'ora! Dopo 3 giornate già emettono sentenze!"

Nel corso di Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello è tornato sulle scelte di Garcia

Nel corso di Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello è tornato sulle scelte di Garcia: "La rinuncia ad Elmas è stata pesante, come la sostituzione di Kvaratskhelia, il non aver tolto Anguissa, quindi bisognerà fare riflessioni. Ci sono retropensieri che ho sentito in giro, mi lasciano perplessi: Elmas non giocherebbe per il rinnovo, Kvara gioca ma non come dovrebbe per il rinnovo, tutti retropensieri che sento ma se minimamente fossero vere sarebbero la morte del Napoli. Il Napoli ha avuto come segreto l'unione intorno al leader Spalletti, se ora ci sono mugugni come Elmas, Osimhen o Kvara, altri che deve per forza far giocare e se Garcia si deve piegare a indicazioni aziendale allora il giocattolo si rompe, ma io non credo a queste voci o ad imposizione della società, ma solo che Garcia debba lavorare su quei 35 disastrosi e sospendere i giudizi che non si danno dopo 3 giornate, Genova sarà crocevia come dopo la sconfitta con l'Inter.

Se il Napoli si rialza a Genova, col derby di San Siro che toglierà punti, si riprende la corsa. Ora serve compattezza, inutile gridare contro Jesus, Meret e Garcia, chi ragiona così è uno sfascista, ma molti non vedono l'ora perché hanno subito un Napoli vincente! Addirittura dicevano che si è vinto per caso".