Chiariello: "Chi critica Conte per l'uscita di De Bruyne sa poco di calcio"

vedi letture

"Non mi sta bene sentire dei soloni dire che il Napoli è stato remissivo e che in Europa serve più coraggio". Così Umberto Chiariello nel suo editoriale del mattino su Radio Crc dopo City-Napoli. "Ieri sera abbiamo visto una commedia in tre atti, una partita particolare. Il primo: la partita durava venti minuti in cui si è visto un Napoli rispondere colpo su colpo con la grande occasione per andare in vantaggio con Donnarumma che salva su Beukema. Prendere il City altissimo sarebbe stato anche folle. Però il Napoli finché era in parità numerica se l'è giocata. Il secondo atto è stata la resistenza che è stata perfino eroica.

De Bruyne uscito? Quando viene espulso Di Lorenzo era l'unica scelta che aveva Conte. Chi lo critica sa poco di calcio. Sacchi, giochista, al Mondiale con la Norvegia toglie Baggio. Non avrebbe avuto senso togliere Hojlund che è un contropiedista che serviva per sperare in un miracolo in ripartenza. De Bruyne in mezzo per palleggiare sarebbe stata scelta sbagliata. L'ha partita l'ha vinta il genio: Foden. L'assist per Haaland è una genialata che ha aperto la scatoletta. La terza parte della partita è stata l'orgoglio, la sofferenza".