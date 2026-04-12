Parma, Cuesta spegne le polemiche: "Rigore? Da regolamento non c'era"

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Al termine del match, terminato 1-1 al Tardini, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha spento le polemiche.

Nel finale di Parma-Napoli, grandi proteste della squadra di casa per un tocco di mano in area di Alessandro Buongiorno dopo un tocco ravvicinato e inaspettato di Leonardo Spinazzola. Al termine del match, terminato 1-1 al Tardini, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha spento le polemiche. L'allenatore ha commentato l'episodio ai microfoni di SportMediaset: "Dalla panchina sicuramente avevo il dubbio, dopo il dubbio è stato risolto dal nostro addetto agli arbitri, perché ha detto che da regolamento non era rigore. Quindi a livello regolamentario non c'è niente da dire".

Che partita abbiamo visto?

“È vero che alcune volte abbiamo faticato nella gestione dei cross, ma a livello generale lo spirito e la grinta sono stati incredibili, per fare una partita molto collettiva e aiutarsi l’un l’altro. Nel primo tempo abbiamo messo in difficoltà il Napoli, hanno calciato poco in porta. Nel secondo gli spazi si sono aperti, hanno avuto qualche opportunità per sbilanciarci e sono riusciti ad aprirci. Sono molto orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi”.

In casa manca ancora la vittoria, però è un punto che avvicina all'obiettivo salvezza...

“I tifosi sono stati incredibili, ci hanno dato un sostegno che ci ha spinto tantissimo. Ci hanno aiutato tanto a difendere, a darci forza nei momenti di difficoltà, calore in quelli di stanchezza. È una cosa di cui avremo bisogno nelle prossime tre partite casalinghe”.