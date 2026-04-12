Parma, Elphege a Dazn: "Assist? Ho un buon salto, sono contento"

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Al termine del match pareggiato 1-1 col Napoli, l'attaccante del Parma Nesta Elphege è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Ai microfoni di DAZN, al termine del match pareggiato 1-1 col Napoli, è intervenuto l'attaccante del Parma Nesta Elphege.

Prima volta dal primo, ti sono serviti solo trenta secondi:

“Sono molto contento per il mio esordio dal primo con la squadra, anche per il mio primo assist a Gabriel. Ho un buon salto (ride, ndr)”.

Subito un buon rapporto con i tifosi:

“Amo lo stadio e i tifosi, sono molto felice ed è bellissimo”.

Chi è il tuo idolo?

“Quando ero piccolo mi piaceva molto Samuel Eto’o, il mio nome è per Bob Marley, ai miei genitori piaceva molto”.