Parma, Strefezza a Dazn: "Gol difficile, molto contento del punto contro una delle squadre più forti"

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L'attaccante del Parma Gabriel Strefezza ha parlato ai microfoni di DAZN della sfida pareggiata al Tardini 1-1 col Napoli.

Intervenuto ai microfoni di DAZN con il premio di Man of the Match in mano, l'attaccante del Parma Gabriel Strefezza ha parlato della sfida pareggiata al Tardini 1-1 col Napoli.

Primo gol con questa maglia e difficilissimo, tutto storto con il corpo e palo gol:

“Sono molto felice di aver fatto gol e portato un punto a casa contro una delle squadre più forti del campionato. Era un gol difficile, angolato e a giro. Sono contento che sia entrato, ringrazio Nesta per l’assist”.

Su Mikolajewski:

“E’ un bravissimo ragazzo, a volte gli do degli schiaffi educativi (ride, ndr)”.