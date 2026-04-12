Inter, Dumfries: "Non un match point scudetto, per noi non cambia niente"
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"Abbiamo tanti giocatori con esperienza, come Acerbi e Barella. Siamo un gruppo con tanti leader e dobbiamo dimostrarlo soprattutto stasera".
L'esterno dell’Inter ha Denzel Dumfries parlato ai microfoni di DAZN, prima del posticipo della 32ª giornata di Serie A sul campo del Como.
Match point?
"Non un match point, per noi non cambia niente. Bisogna vincere, focus sulla partita".
Chi si prenderà la leadership con l'assenza di Lautaro?
"Abbiamo tanti giocatori con esperienza, come Acerbi e Barella. Siamo un gruppo con tanti leader e dobbiamo dimostrarlo soprattutto stasera".
Che partita vi aspettate?
"Loro hanno una squadra con tanta mobilità e giocatori con molta tecnica. Partita un po' aperta, bisogna rispettare le loro qualità. Abbiamo una squadra forte e siamo pronti"
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