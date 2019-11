Chiariello contro ADL: "Noi gufi? Come si permette, facciamo calcio da una vita"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, appare risentito contro De Laurentiis per i tweet del presidente al termine del pari col Liverpool: "Un presidente può mai parlare di chi gufa? Lui non era tifoso del Napoli e non capiva di calcio. Noi facciamo calcio da quando siamo nati, ma come si permette di dire che gufiamo? Così accende solo gli animi".