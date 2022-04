Chiariello dà 4 in pagella a Spalletti: “Il peggiore, l’ha persa lui la partita”

Presente negli studi di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha bocciato Luciano Spalletti dopo l’1-1 del Napoli contro la Roma

Presente negli studi di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha bocciato Luciano Spalletti dopo l’1-1 del Napoli contro la Roma: “Spalletti il peggiore in campo, l’ha persa lui la partita. 4 pieno in pagella. Per me Spalletti ha perso lo Scudetto dopo questa partita, non l’ha letta bene. Mourinho vince nettamente su Spalletti”.