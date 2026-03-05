Chiariello: "Quest'anno ci sono almeno 10 belle partite del Napoli"

Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale per Radio Crc fa riferimento alla Champions che è stato il vero neo della stagione del Napoli. Per il resto, Chiariello spiega che in campionato il Napoli ha anche offerto belle prove.

"Abbiamo visto un calcio che l’anno scorso non avevamo visto, anche molto bello, in diverse occasioni. Ci sono almeno dieci belle partite del Napoli: le vittorie a Roma con Lazio e Roma, dove il Napoli è stato più forte; le due partite con l’Inter, sia all’andata sia al ritorno; la Juventus al Maradona devastata nel secondo tempo; le due partite di Supercoppa con Milan e Bologna; la partita di Cremona; le due iniziali di campionato con Sassuolo e Fiorentina; lo Sporting con un bellissimo primo tempo.

Di partite belle il Napoli ne ha fatte. Di partite brutte ricordiamole tutte: a parte la scoppola del 6-2 a Eindhoven o la bruttissima partita di Lisbona, considero pessime Eintracht e Copenaghen — il secondo tempo addirittura inaccettabile — e in campionato Verona e Parma in casa. In trasferta abbiamo giocato malissimo a Torino con il Toro, a Udine, a Bologna senza un tiro in porta contro un portiere di 17 anni e a Verona. Punti persi e partite brutte tante, ma al contempo anche partite belle con evidente miglioramento rispetto all’anno scorso. Sul campionato non ho nulla da eccepire".