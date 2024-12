Chiariello elogia ADL: "Ci ha fatto davvero un grande regalo per Natale"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo punto: "Antonio Conte è arrivato a Napoli e ha ribaltato tutto come un calzino. Il Napoli da decimo e incapace di fare calcio è diventata una squadra vera, solida, capace e in progress. Il vero regalo che ci ha dato De Laurentiis per Natale è quello di essere diventati come i serpenti che cambiano pelle.

Si è modificato, ha modificato il Napoli, ha preso Antonio Conte, gli ha dato pieni poteri e ne ha fatto l’elettricista che accende la luce e il capomastro che tiene gli operai attaccati al pezzo. Non vorrei che Antonio Conte come Luciano Spalletti avesse un’antica passione per il ciclismo. Il leccese può diventare un straordinario succhiaruote, fra i due litiganti il terzo gode".