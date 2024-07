Chiariello: "Ho incontrato ADL, che feeling con Conte. Ha certe idee in testa..."

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto a Tutti in Ritiro e ha svelato alcuni retroscena di calciomercato: "Sono stato all'Hotel Rosatti, ho incontrato il presidente, ma non ci si può proprio accostare ai giocatori. Lo stesso De Laurentiis fa fatica a parlarci. Di questa cosa il presidente è contento. Il Napoli è contento di Conte, hanno scoperto uno staff eccezionale, Conte piace proprio tanto, si dice abbia carisma, lavora.

Noi avevamo qualche dubbio sul carattere ma sono in sintonia totale. Pure in albergo quando si vedono chiacchierano con grande sintonia. De Laurentiis della squadra non si interessa, ha altro a cui pensare. Non posso dirvi tutto, ma ha tante idee in testa...".