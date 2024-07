Chiariello: "Il Mario Rui motivato di ieri potrebbe far saltare Hermoso"

vedi letture

"Perciò il Napoli deve aspettare su Hermoso, perché deve capire cosa esce dalla difesa".

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Crc per le ultime sul mercato del Napoli: "Se Giuffredi, ed uso un altro condizionale, non riesce a far uscire Mario Rui – sta provando a piazzarlo in Portogallo, ma non so se ci riuscirà – potrebbe rimanere. Ma un Mario Rui motivato, e ieri ho visto un ottimo Mario Rui in azione, che resta con Spinazzola, potrebbe far pensare al Napoli di inserire nell’organico dei difensori centrali, come braccetto di sinistra, Olivera e quindi far saltare Hermoso. Olivera e Spinazzola giocherebbero entrambi, con Mario Rui come cambio, e uno tra Juan Jesus e Natan resterebbe come riserva del braccetto di sinistra, con Rafa Marin che può giocare a destra e a sinistra indifferentemente. Questa è un’ipotesi che mi frulla nella mente.

Perciò il Napoli deve aspettare su Hermoso, perché deve capire cosa esce dalla difesa. Il club si è mosso molto velocemente per le esigenze primarie, ma adesso uno esce e uno entra e si ritorna alla giusta e doverosa gestione corretta. Senza rischiare di fare la fine di quei club con tanti esuberi che non sanno cosa farsene. Il Napoli già ne ha qualcuno da piazzare: uno tra Simeone e Cheddira, Zerbin, Lindstrom o Gaetano, Ostigard. Ha già un bel po’ di cose su cui lavorare Manna in uscita".