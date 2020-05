Chiariello: "Il mercato del Napoli gira attorno a Mertens. ADL scatenato..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “De Laurentiis scatenato. Dopo aver donato dei ventilatori polmonari, si è impegnato a comprare macchinari per la sua squadra. Alkatraz rispetto a Castel Volturno è un luogo di villeggiatura, tutto molto corretto e giusto prendendo le giuste precauzioni. Intanto il mercato va: per Koukibaly è partita un'asta. Lo saluteremo con affetto con i 100 milioni per rifondare l'attacco. Ciro Dries Mertens: è attorno a lui che gira il mercato del Napoli".