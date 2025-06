Chiariello: "Il Napoli farà uno squadrone ma ci vuole calma. Ora costano tutti di più"

Umberto Chiarello nel suo consueto editoriale a 'Radio Crc' ha parlato delle ultime mosse di mercato del Napoli: "Manna come il sarto tesse la tela e informa sempre Conte che non è nato ieri. Conosce le dinamiche di mercato. Sa che non avrà la squadra completa già a Dimaro. Si farà di tutto per accontentarlo, ma il Napoli non si svenerà. De Laurentiis non ha l'anello al naso. Non vuole spendere il 30% in più per la fretta.

Godetevi, cari tifosi, queste trattative, ma non abbiate fretta, non fatevi prendere dall'angoscia. Bisogna scegliere bene anche perché i nuovi titolari saranno De Bruyne e l'esterno sinistro. Quindi bisogna riflettere bene. Chi fa le cose di fretta non le fa mai bene. Calma e gesso, aspettiamo di vedere come e quando Conte avrà a disposizione lo squadrone. Il Napoli partirà in pole position con una squadra forte forte, ma via ansia e fretta".