Chiariello: "Il Napoli ha dimostrato di essere squadra, non si è sciolto dopo lo svantaggio!"

Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli, patita al Meazza per mano dell'Inter di Antonio Conte, ai microfoni di Canale 21: "Nel primo tempo eravamo tutti contenti come il Napoli lo aveva affrontato, ha tagliato i rifornimenti alla coppia d'attacco. L'unica occasione dell'Inter è stato l'ennesimo errore in uscita del Napoli, l'Inter non ha prodotto nulla. Il piano tattico di Gattuso era proprio quello di tagliare i rifornimenti, Lozano ha fatto vedere i sorci verdi agli avversari. Prima del rigore nel secondo tempo il Napoli aveva accelerato e stava dominando. Dopo c'è rigore e l'espulsione, il Napoli poi ha dimostrato di essere una squadra, ha trovato anche furore agonistico mentre poteva sciogliersi come neve al sole. Conte con l'uomo in più ha tirato fuori Lautaro per mettere un terzino, Conte ha dimostrato di essere un pavido".