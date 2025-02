Chiariello: "Il Napoli non ha l'obbligo di scoprirsi, anche il pari va bene per due motivi"

Nel corso di Buongiorno Napoli su Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche delle pressioni per le due squadre verso Napoli-Inter: "Il Napoli dovrà attaccare? No, il Napoli non ha alcun obbligo di vincere. Al Napoli può andare benissimo anche il pareggio perché poi il campionato è lungo, 11 alla fine e l'Inter avrà tanti impegni, lo scontro diretto di Bergamo ed il Napoli un marzo discretamente difficile ma dopo per il calendario può volare.

Mantenere le cose come stanno può andare benissimo, il Napoli non ha alcun obbligo di scoprirsi. Juan Jesus in difesa e Di Lorenzo alto? A Politano non rinuncio, il Napoli non ha tanti giocatori con colpi individuali, forse solo Raspadori, se rinuncia anche a Politano fai fatica davvero".