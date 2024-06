Chiariello: "Il Napoli quest'anno ha speso quasi 3mln a punto! E si dice che sia sparagnino..."

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto al microfono di Radio Crc

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto al microfono di Radio Crc: "Il Napoli è sempre passato per sparagnino, ora che è arrivato Conte si dice che si spenderà e si spanderà. Il Napoli ha un costo della rosa di 150 milioni di euro, molto simile al costo della rosa del Milan. La Juventus invece ha un costo della rosa di 223 milioni, l'Inter è a 192 milioni, la Roma è a 154 milioni, ha un costo della rosa più alto del Napoli. Diciamo che Milan, Roma e Napoli hanno un costo della rosa similare. Tutte le altre stanno molto sotto.

Il Napoli in questa stagione catastrofica, con soli 53 punti all'attivo, ha speso quasi 3 milioni per ogni punto, precisamente 2,83 milioni. Alla Juventus invece ogni punto è costato 3,15 milioni e infatti Giuntoli ha l'obbligo di abbassare questi costi. Con questo voglio dire che il Napoli quest'anno è avviato ad aumentare o mantenere questo costo della rosa. Vendendo Osimhen si toglie 20 milioni dal groppone, togliendo Zielinski altri 9, con Demme altri 5 milioni. Siamo a 34-35 milioni che vanno via. Il Napoli riesce a sfoltire facilmente il monte-ingaggi".