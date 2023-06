Chiariello: "Il Napoli sostituirà casella dopo casella, in un ruolo bisogna intervenire"

"Resta l’incognita Osimhen, se il Napoli prende i soldi che deve prendere, arriverà un nuovo centravanti".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Chi si aspetta botti dal calciomercato del Napoli, secondo me, resterà deluso. Oggi il Corriere dello Sport titola su Tousart, giocatore dell’Herta Berlino, che ha 25 anni, un ex allievo di Garcia al Lione. In questo momento, il Napoli sta facendo quello che ha fatto l’anno scorso: entro il 30 giugno, sapeva che avrebbe perso Insigne e Ghoulam, pronti via e ha messo sotto contratto Olivera e lo sconosciuto Kvara.

Quali sono le caselle vuote di quest’anno? I due portieri di riserva perché Gollini non è stato riscattato e perché Marfella è stato lasciato libero di trovarsi squadra. Pertanto, va colmato questo vuoto, iniziando da Contini appena recuperato. Bereszyńskiva via, torna Zanoli che ha fatto un bel campionato, a tal punto da essere attenzionato da vari club, ma soprattutto dal CT Mancini. C’è poi Kim, con la clausola, ma il Napoli non si fa trovare impreparato. Resta Zielinski che ha voglia di rimanere abbassandosi lo stipendio ed il mercato dipende proprio da lui, ci sono nomi che fanno sognare i tifosi. Quali sono i veri buchi? Ndombele che è tornato al Tottenham e si è già pensato a Maxime Lopez del Sassuolo, e Demme che va in Germania.

Chi sarà l’alternativa ad Anguissa? Lì bisogna intervenire. Serve assolutamente un giocatore fisico che può surrogare in maniera valida Anguissa. Resta l’incognita Osimhen, se il Napoli prende i soldi che deve prendere, arriverà un nuovo centravanti. Il Napoli sta riempiendo le caselle vuote, sostituendo gli uomini che sono già andati via. Le vere priorità del Napoli sono chiudere l’affare Tousart, trovare un centrocampista fisico all’altezza di Anguissa e trovare il sostituto di Kim. Chi si agita sono quelli che parlano, non il Napoli, diffidate dalle cattive narrazioni. Il Napoli è solido, parte da una base inattaccabile, deve solo colmare le caselle vuote dove può perfino migliorare, con un’eccezione: un difensore forte che non faccia rimpiangere Kim".