Chiariello: “Imbecille chi pensa che io parli per altri! Ben venga l’acquisto se va a lezione da JJ e Cholito!”

Umberto Chiariello, giornalista, nel corso della trasmissione 'Buongiorno Napoli' su Radio Crc: "Smettetela, vi prego, di sparare cavolate. Il Napoli non è favorito, ma lotta per un miracolo e lo si può aiutare col mercato con giocatori utili. S’è fatto male anche Olivera, Biraghi potrebbe dare una mano, non s’è capito cosa accadrà col difensore centrale perché Rafa Marin può andare via e c’è la questione dell’uomo di qualità. Se qualcuno pensa che io non voglia un giocatore di qualità… ma se ha la forza di prendere un giocatore di qualità ben venga, a patto che sappia chiaramente che il campo lo striscia e viene qui per fare apprendistato per l’anno prossimo e dare una mano ad un gruppo che dà tutto.

Se viene deve andare a lezione dal Cholito, per buttarsi anche a tuffo di testa a terra per aiutare la squadra o come Jesus che non lascia il campo pur non riuscendo più a stare in campo o Politano che rincorre tutti creando una rimessa laterale come un gol con l’ovazione del pubblico. Se viene a dare amore ed a riceverlo allora vengano tutti i Garnacho e gli Adeyemi, ma se vengono col cartellino al collo e per quello per diritto divino devono giocare allora non hanno capito chi è Conte e non vengano a disturbare un gruppo di uomini veri. Il gruppo va aiutato, ma non disturbato, il cemento del gruppo vale più di un dribblingo o di un gol.

A chi immaginava sventure, lotte salvezze, dopo 2mln di critiche ora dicono che deve blindare Conte, follia assoluta ci sono già 3 anni di contratto e Conte non lo blindi con i contratti ma con i comportamenti ed i progetti, sono parole al vento di chi non sa più come criticare. I profeti di sventura si nascondono o dimenticano ciò che hanno detto? La mia pietas alla loro pochezza umana. Se voi pensate, gentaglia, che il sottoscritto pensi per terza persona non solo siete povere anime, ma anche imbecilli”.