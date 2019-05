Chiariello: "Juventus su Guardiola, ma ha chiesto Koulibaly e vuole rilanciare Higuain con Ronaldo"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ appuntamento con l'editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: “Arriva la bomba che De Laurentiis non ha neanche voluto valutare un'offerta da 900 milioni di euro. Se anche fossero la metà, vi rendete conto a cosa è disposto De Laurentiis per tenersi il Napoli? Intanto da Barcellona mi arriva una voce molto interessante che mi dice che Allegri è stato mandato via da Agnelli per un solo motivo: per due anni avrà il mercato inibito, deve prendere Guardiola ora o mai più, ma ha fatto delle richieste e Koulibaly è tra queste. Vuole rilanciare Higuain accanto a Cristiano Ronaldo. Questa è la voce che mi arriva dalla Spagna, il 28 maggio sarà ufficializzato e il 12 giugno sarà presentato. Tutti i giornali virano su Sarri".