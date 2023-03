Chiariello: “La vittoria del Bayern Monaco è quella di ADL: le idee valgono più dei soldi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Partiamo da un presupposto: sono orgogliosamente napoletano, ma anche orgogliosamente italiano. Non sono tra quelli che vituperano la nazione, non sono un neoborbonico, ma riconosco la grandezza della nostra storia, ma anche tristezza fatta di dominazioni continue. Io tifo Italia, con un’unica eccezione, squadra per cui proprio non riesco a farcela. Caduta la stima, da Calciopoli in poi, proprio non ce la faccio. Volendo ragionare da tifoso del Napoli, dovrei propendere per l’uscita delle italiane della Champions perché sarebbero più introiti per il Napoli, ma è un ragionamento di corto respiro perché dobbiamo sempre considerare che c’è un ranking europeo fondamentale, altrimenti perdiamo quota e arretriamo, perdendo posti anche per la Champions.

Il Napoli vince uno scudetto stracciando gli avversari, almeno fino ad oggi, e queste vanno forti in Europa: il Milan ce l’ha fatta a Londra, in uno stadio strepitoso di nuovissima concezione, dove Antonio Conte ha mostrato la sua idiosincrasia per le Coppe, pareggiando 0-0 col Milan che avrebbe meritato di vincere. Milan che, va detto, ha pagato pesantemente l’assenza di Maignan, uno dei portieri più forti al mondo, che ieri ha fatto una parata che mi ha ricordato Dino Zoff. Io non ci credevo, ma a questo punto potrebbe essere un’avversaria dei Napoli ai quarti, se il Napoli passerà con un Eintracht decimato. C’è la terza italiana, l’Inter contro il Porto.