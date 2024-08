Chiariello: “Napoli forte economicamente, 125mln spesi con Lukaku! Forse avevo ragione?”

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un aperitivo con Marco Giordano”, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno.

Di seguito le sue parole: “Ero stato abbastanza prudente nel dire che questa settimana avrebbe visto un solo arrivo già concretizzato, ovvero quello di David Neres. In panchina con il Bologna ci vanno lui e Gianluca Gaetano, al momento reintegrato in rosa – da capire se resterà o verrà ceduto, situazione sospesa. Dovrebbe giocare titolare Buongiorno da terzo di sinistra, con Rrahmani centrale e Di Lorenzo a destra; sulle fasce Mazzocchi e Olivera. L’ipotesi bis è che Olivera faccia il terzo di sinistra, scalando tutti e mettendo Di Lorenzo esterno a centrocampo: questo è l’unico dubbio. Di certo non rivedremo l’undici di Verona. In attacco partirà Raspadori.

La prima cosa che vi avevo detto, quindi, si è rivelata esatta. Nel frattempo, però, è successo qualcosa di epocale. Nonostante Osimhen, del quale non si conosce il futuro, De Laurentiis ha rotto gli induci con Lukaku, mentre Conte cambiava registro in conferenza stampa.

De Laurentiis ha messo 20 milioni per Conte e il suo staff, 35 più 5 di bonus per Buongiorno, 12 ed eventualmente altri 10 per Rafa Marin, 28 più 2 per David Neres ed ora ne ha messi altri 30 per Lukaku. Sono 125 milioni, che aggiungendo Gilmour diventano 139. Se prende anche McTominay parliamo di 160 milioni, di cui il Napoli ne ha incassati 10-12. Pur se gli arabi si portassero a casa Osimhen, il Napoli avrebbe fatto una campagna con un -50 importante e soprattutto anticipando sulla vendita di Osimhen.

Questo deriva dalla grandissima forza finanziaria che il Napoli ha. State calmi. Oggi è prova provata che De Laurentiis ha preso il miglior allenatore e che ha fatto anche all-in per accontentarlo. Il Napoli è vivo, sano e vegeto e sta reagendo alle difficoltà oggettive di questo mercato. Forse avevo ragione?”