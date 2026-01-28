Chiariello: "Neres senza problemi il Napoli non l'avrebbe preso. Vedi De Bruyne..."

Umberto Chiariello su Radio Crc nel suo consueto editoriale ha parlato dei temi relativi a Napoli-Chelsea, match in programma questa sera al Maradona e non solo: "Uno come Neres, se fosse stato solido fisicamente, il Napoli non l’avrebbe mai potuto comprare. Ha sempre avuto infortuni. Guardate la sua storia: ogni anno si ferma. Questo è un problema. Abbiamo preso De Bruyne, trentaquattro anni, e io ho sbagliato la valutazione, perché ho detto: vuoi mettere De Bruyne con Modrić quarantenne? Modric però non ha mai avuto infortuni seri. De Bruyne sì, e molto gravi, che lo hanno tenuto fermo per mesi. Evidentemente era più a rischio. Poi nessuno ha la sfera di cristallo. Anche chi non si è mai fermato può fermarsi all’improvviso. Però gli infortuni sono troppi e non può essere solo sfortuna. Adesso dobbiamo renderci conto che Conte si sta giocando la reputazione".

Sulla Champions: "Il girone era favorevole. Il City è ingiocabile, ma non è il City più forte degli ultimi anni. Il Chelsea lo hai trovato in casa all’ultima giornata, potevi gestirla. Le altre squadre erano di terza fascia. Le partite con Eintracht e Copenaghen gridano vendetta. E giocate anche male. A Copenaghen un buon primo tempo, poi il nulla. Con l’Eintracht una partita brutta, come tante altre viste in campionato. Milinkovic-Savic ci ha tenuto in vita con una parata straordinaria contro lo Sporting. È il suo vero lascito finora. Non mi convince del tutto tecnicamente, ma spero sia il portiere del Napoli per i prossimi anni. Con questo girone potevi pensare di fare come l’Atalanta. Invece otto punti sono pochi. Ne mancano almeno quattro".